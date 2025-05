Iceye vend des satellites à la Pologne et au Japon

Le constructeur et opérateur de petits satellites radar finlandais Iceye fait feu de tout bois. En mai, il a conclu des partenariats avec Safran et Rheinmetall, s’est implanté en Grèce, a vendu trois satellites en Pologne et prépare une constellation au Japon… tout en continuant à produire et à lancer ses satellites.

Fondée il y a tout juste onze ans par des étudiants qui avaient travaillé ensemble sur le cubesat universitaire Aalto 1, Iceye est une « success story » à l’européenne. Depuis 2018, la start-up a lancé 48 satellites radar, dont trois pour le gouvernement américain, deux pour l’armée de l’air brésilienne et deux pour l’opérateur émirien Space42. Quatre de plus doivent suivre dans la seconde quinzaine de juin sur la mission Transporter 14 de SpaceX. La société compte atteindre une cadence de vingt nouveaux satellites par an en 2025 et 2026.

