La Commission soutient ArianeGroup pour la réutilisation

Après l’ESA, c’est au tour de la Commission européenne d’investir dans le développement des briques technologiques pour la réutilisation des étages de lanceurs en soutenant les programmes Themis et Prometheus.

Les équipes d’ArianeGroup travaillent d’arrache-pied à la qualification d’Ariane 6, mais elle s’investissent également dans la préparation de l’avenir, pour essayer de rétablir le principe qui a prévalu au début du programme Ariane et qui consistait à toujours avoir un lanceur d’avance. La Commission européenne, dont le rôle spatial ne cesse de grandir depuis le traité de Lisbonne de 2009, participe à cet effort et vient de confier à l’industriel deux projets dans le cadre du programme de recherche Horizon Europe afin d’accélérer le développement de lanceurs européens semi-réutilisables et écoresponsables.

