La conjoncture inquiète à la tête d’Airbus

Par Djallal Malti -
Airbus
Un nez d'A321neo sur la chaîne d'assemblage à Toulouse. Crédit : J.-B. Accariez - Master Films - Airbus.
Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus, s’inquiète des conséquences pour le géant européen des tensions géopolitiques. Et notamment de la « confrontation entre les États-Unis et la Chine ».

Dans une lettre au personnel révélée par Reuters, le patron d’Airbus, Guillaume Faury, appelle à serrer les rangs pour faire face à la conjoncture géopolitique nouvelle qui a fait subir des pertes « importantes » à l’industriel l’an dernier et semble s’envenimer. « Le début de 2026 est marqué par un nombre sans précédent de crises et par des développements géopolitiques inquiétants », écrit-il. « Nous devons avancer dans un esprit de solidarité et d’autonomie » alors que « le paysage industriel dans lequel nous évoluons est semé d’embûches, exacerbées par la confrontation entre les États-Unis et la Chine. »

Cet article compte 500 mots.

[…]

Ce contenu est réservé aux abonnés.      S’abonner

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

0 0 votes
Évaluation de l'article
guest
0 Commentaires
le plus ancien
le plus récent most voted
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires