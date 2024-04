Le dernier des lanceurs Delta met fin à 64 ans de carrière

Le tout dernier des lanceurs Delta, un puissant Delta 4H, a décollé de Cape Canaveral le 9 avril et mis sur orbite une charge utile classifiée pour le Pentagone. Un dernier vol pour une famille de lanceurs introduite en 1960 pour servir la Nasa.

Un chapitre de l’histoire des lanceurs américains vient de se refermer. Les lanceurs Delta ont, avec les Atlas et Saturn, marqué quelques unes des plus grandes heures de la Nasa. On leur doit la mise sur orbite des premières générations de satellites de télécommunications et de météorologie, des premiers satellites géostationnaires, de nombre d’observatoires astronomiques, de plusieurs générations du GPS (même si les premiers prototypes ont volé sur Atlas).

Ce sont aussi des lanceurs Delta qui ont lancé de nombreuses « premières » européennes : premier satellite (Ariel 1 pour le Royaume-Uni en 1962), premier satellite militaire (Skynet 1A pour le Royaume-Uni en 1969), premier satellite de télécommunications (Symphonie 1 franco-allemand en 1974), premier satellite de l’ESA (COS-B en 1975), premier satellite Meteosat (en 1977)…

Cet article compte 1 530 mots.