Le lanceur hybride Eris échoue au lancement

Nouveau petit lanceur, nouvel échec. L’Eris, de la start-up australienne Gilmour Space Technologies, a lui aussi échoué lors de son vol inaugural. C’était la première fois qu’un lanceur à propulsion hybride tentait d’atteindre l’orbite.

Après avoir été reporté pendant plus d’un an en attendant des autorisations réglementaires puis en raison de conditions météorologiques défavorables et d’une éjection intempestive de la coiffe au sol, le vol inaugural du petit lanceur Eris de Gilmour Space Technologies a bien eu lieu le 29 juillet. Malheureusement, il n’a duré que 14 s et n’a pas dépassé un vingtaine de mètres d’altitude, apparemment victime d’une défaillance de sa propulsion hybride.

