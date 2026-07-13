Spectrum et RFA One, deux lanceurs bavarois au coude à coude

Quel petit lanceur privé européen sera le premier à atteindre l’orbite ? Isar Aerospace, avec le deuxième vol de son Spectrum, et Rocket Factory Augsburg (RFA), avec le vol inaugural de son RFA One, visent tous deux le début du mois d’août.

Sur les cinq start-up sélectionnées l’an dernier par l’ESA pour son European Launcher Challenge, une – Orbex – a mis la clé sous la porte et deux se préparent à lancer de Kourou en fin d’année ou l’an prochain (PLD Space et MaiaSpace). Mais les deux autres Bavaroises l’une comme l’autre, comptent bien atteindre l’orbite le mois prochain, en décollant du nord de l’Europe : Isar Aerospace et Rocket Factory Augsburg (RFA).

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