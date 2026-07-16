La saison des géocroiseurs, en Chine, au Japon et en Europe

Deux sondes, l’une chinoise et une japonaise, ont survolé des géocroiseurs début juillet, tandis que l’ESA prépare l’interception du plus fameux d’entre eux, (99 942) Apophis, avant son survol de la Terre en avril 2029.

Lancée le 29 mai 2025, la sonde chinoise Tianwen 2, fabriquée par la Cast (China Academy of Space Technology), est parvenue à pied d’œuvre auprès de l’astéroïde géocroiseur (469 219) Kamo’oalewa le 4 juillet. Il s’agit à ce jour du plus petit corps du système solaire à être exploré ainsi, puisqu’il ne dépasse pas 27,4 m de diamètre moyen. La sonde chinoise, dont les panneaux solaires ont une envergure de 15 m, va rester à proximité de l’astéroïde jusqu’en avril prochain.

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