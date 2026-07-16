Station sol optique pour les clés quantiques d’Eagle 1

L‘opérateur luxembourgeois SES et Airbus ont signé un bail avec la ville de Noordwijk aux Pays-Bas pour l’établissement à proximité du centre technologique et scientifique de l’ESA (Estec) d’une station terrestre qui utilisera des liaisons laser pour l’échange de clés quantiques avec le satellite de démonstration Eagle 1.

Basé sur une plateforme Platino de Sitael et doté de terminaux optiques fournis par Tesat, Eagle 1 testera les technologies de la future EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure) dans le cadre d’un partenariat public privé entre SES, l’ESA et la Commission européenne. Initialement prévu en 2024, il devrait être lancé en 2027.

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