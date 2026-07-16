Optus débouté par l’UIT

La demande de l’opérateur australien Optus pour une prolongation des ses droits sur des fréquences retenues en bande Ka, Q et V pour son futur satellite Optus 11 a été refusée par l’UIT (Union internationale des télécommunications). Ce satellite est un des OneSat entièrement programmables commandés à Airbus Defence & Space, et dont le développement accuse un retard de quatre ans. Lorsque le contrat a été signé, mi-2020, son lancement était prévu en 2023. Pour l’UIT, ce retard ne constitue pas un cas de force majeure.

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