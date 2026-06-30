Rocket Lab lance une OPA sur Iridium

Le « New Space » des années 2000 va mettre la main sur son aîné des années 1990 avec le rachat d’Iridium, à l’origine de la première des constellations privées, par un Rocket Lab en voie de verticalisation.

Initialement connu pour ses petits lanceurs Electron, qui ne représentent plus aujourd’hui que 32 % de son chiffre d’affaires, la firme californo-néo-zéalandaise Rocket Lab, qui a fêté ses vingt ans en juin, poursuit sa diversification et sa verticalisation. Après s’être étendue dans les équipements et la fabrication de satellites, elle annonce l’acquisition d’un opérateur de satellites, Iridium Communications, et de la constellation éponyme qu’il contrôle.

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