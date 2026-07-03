Airbus DS UK fera Aeolus 2

Par Stefan Barensky -
Aeolus 2
Aeolus 2 emportera un lidar plus puissant qu'Aeolus 1. Crédit : Airbus.

Le succès du satellite de mesure des vents Aeolus, lancé en 2018 avec son lidar Aladin (Atmospheric Laser Doppler Instrument), développé par Airbus Defence & Space France à Toulouse, a été tel qu’il appelait une suite. Le 2 juillet, l’ESA a donc confié à Airbus DS UK, maître d’œuvre du premier modèle, une ATP (Authorization to proceed) d’environ 70 M€ pour démarrer la réalisation d’un deuxième exemplaire. Un budget de 405 M€ avait été approuvé pour cette mission à la ministérielle de Paris dès 2022.

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