Un Space Inspire pour Es’hailSat et Türksat

Thales Alenia Space vient de signer son premier contrat pour un satellite de télécommunications géostationnaire reconfigurable Space Inspire depuis 2024. Le client est l’opérateur qatarien Es’hailSat.

Dans les salles blanches de Thales Alenia Space, à Cannes, les éléments des premiers satellites entièrement reconfiguarbles Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration) sont en cours d’intégration et les premiers satellites seront lancés l’an prochain. Ces derniers mois, l’industriel franco-italien a été confronté à une contraction de son carnet, avec l’annulation d’un satellite naguère commandé par Eutelsat (Flexsat) en février et de deux par Intelsat (Intelsat 41 et 44), passé depuis sous le contrôle de SES, en mai. Les deux opérateurs européens ont décidé de réviser leurs plans de déploiement en faveur de leur composante non géostationnaire.

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