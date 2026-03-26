Présentation du premier Gripen E d’Embraer

Par La Rédaction -
Gripen E Embraer
Le premier Gripen E « Made in Brazil ». Crédit : Embraer.

Le premier Gripen E de Saab produit sous licence au Brésil par Embraer a été officiellement présenté le 25 mars sur le site de Gavião Peixoto, près de São Paulo, en présence notamment du président Luiz Inácio Lula da Silva.

Après une campagne d’essais, l’appareil sera versé au 1ro Grupo de Defesa Aérea sur la base aérienne d’Anápolis, aux côtés des dix appareils déjà livrés directement par Saab depuis 2020. Dans le cadre du contrat signé en 2014, un total de 36 avions doivent être livrés, dont 28 monoplaces Gripen E et 8 Gripen F biplaces. Saab doit en produire 15 et Embraer 21.

Gripen
Au Brésil, le JAS-39 Gripen a reçu la dénomination F-39. Crédit : Embraer.

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