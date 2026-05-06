La furtivité du pauvre

En avril 2022, Aerospatium avait interrogé le ministre belge de la Défense d’alors, Philippe Goffin, sur l’intérêt du F-35A, taillé pour la pénétration en profondeur en territoire hostile, dans la mission traditionnelle de la composante Air : protéger le flanc nord-ouest de l’Otan en Europe contre les intrusions russes. Le ministre avait botté en touche en expliquant que les chasseurs-bombardiers furtifs seraient très efficaces pour aller bombarder Daesh lorsqu’ils seraient déployés au Moyen-Orient…

Quatre ans plus tard, l’Ukraine et l’Iran ont démontré qu’il y a d’autres moyens, bien moins dispendieux, d’aller frapper un ennemi dans la profondeur, que le coûteux appareil de Lockheed Martin.

Le 25 avril, des drones ukrainiens ont frappé la base aérienne russe de Chagol, au-delà de l’Oural, à plus de 1 600 km du front. Au moins quatre appareils de l’armée de l’air russe ont été détruits au sol, dont un bombardier Su-34 et un, peut-être deux, Su-57, chasseur de « cinquième génération » de Moscou.

Le même jour, la chaîne américaine NBC révélait qu’au deuxième jour de la guerre, le 1er mars, un antique F-5 iranien est parvenu à bombarder la position américaine de Camp Buehring, au Koweït. Ce chasseur de « seconde génération » a échappé aux radars en volant à très basse altitude et sous couvert d’une attaque de drones.

Dans les deux cas, l’assiégé a su utiliser au mieux les technologies dont il disposait et bénéficié d’une bonne préparation grâce aux renseignements par satellites. L’Ukraine profite de l’aide occidentale. L’Iran, de son côté, de celle de la Russie et de la Chine. Le 15 avril, le Financial Times dévoilait que les Gardiens de la révolution avaient acheté, fin 2024, le satellite chinois EarthEye 1 (TEE-01B), développé par Tianwei Technology et Mumei Xingkong Technology pour l’aide à l’agriculture. Lancé le 6 juin 2024, il affiche une résolution de 50 cm pour une fauchée de 14,8 km. Les Pasdarans l’auraient payé 36,6 M$.