Rocket Lab entame 2024 avec un contrat à 515 M$

Rocket Lab annonce avoir reçu un contrat de 515 M$ de la part de la SDA (Space Development Agency) pour développer et lancer 18 satellites de la constellation militaire Transport Layer.

L‘année 2023 n’a pas été tendre avec les petits lanceurs privés américains. Virgin Orbit a déposé le bilan. ABL Space a enregistré l’échec du premier vol de son RS1, tout comme Relativity Space avec celui de son Terran 1, abandonné depuis au profit d’un Terran R plus puissant. Enfin Firefly Aerospace a enregistré un nouvel échec de son lanceur Alpha, dont l’étage supérieur ne s’est pas rallumé pour circulariser l’orbite de sa charge utile, le satellite Tantrum, le 22 décembre. Astra Space, qui a abandonné son lanceur Rocket 3 et prépare un Rocket 4, n’a pour sa part effectué aucun lancement et s’est retrouvée en défaut de paiement début novembre. Seule Rocket Lab semble avoir tiré son épingle du jeu, avec dix lancements d’Electron réalisés, dont une mission suborbitale commerciale et un échec.

Cet article compte 1 030 mots.