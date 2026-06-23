Rocket Lab lance une mission en moins de 17 heures

Rocket Lab vient de battre le record de Firefly Aerospace pour le lancement orbital réalisé avec le plus court préavis. L’US Space Force lui avait donné 24 heures pour mettre sur orbite le satellite Puma, et la société californo-néo-zélandaise y est parvenu en 16 heures et 42 minutes.

Le 19 juin à 10 h 19 TU, un lanceur Electron de Rocket Lab a décollé de Mahia Point en Nouvelle-Zélande pour mettre sur orbite héliosynchrone (347 x 461 km, 97,5°) le satellite Puma. Cette mission TacRS-4 (Tactically Responsive Space), alias Victus Haze, a été menée dans le cadre du programme Space Safari de l’US Space Force, en partenariat la DIU (Defense Innovation Unit).

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