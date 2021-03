Le Scaf face à la menace du « plan B »

Lors des auditions devant les parlementaires français, le patron de Dassault Aviation a détaillé les difficultés actuelles du programme Scaf. Les réponses d’Airbus laissent entrevoir une incompréhension sur les méthodes et les besoins, qui ne laisse rien augurer de bon pour le projet.

Un an après le lancement des premières études techniques sur les différents éléments du Système de combat aérien futur (Scaf), la tension monte au sein de l’équipe industrielle franco-germano-espagnole sur la répartition des tâches, des responsabilités et des propriétés intellectuelle.

Le fragile équilibre mis en place au début du programme, qui donne à Dassault Aviation le responsabilité de l’avion de combat NGF (Next Generation Fighter), à Safran celle de la motorisation et à Airbus Defence & Space celle de l’architecture du système de systèmes (sur lequel se sont depuis greffés les capteurs), est mis à mal par les prétentions politiques des partenaires et les pressions exercée par les syndicats allemands.

Le 5 mars, à l’occasion de la présentation des résultats annuels de l’avionneur français, Éric Trappier, P-DG de Dassault Aviation, avait agité la menace d’un « plan B » pour le programme, indiquant qu’il était de sa responsabilité d’industriel de tout faire pour que le « plan A » fonctionne, mais qu’il serait irresponsable de sa part de ne pas avoir une alternative dans sa manche.

