Un avant-goût de reprise du trafic aérien

Entre politiques vaccinales plus ou moins réussies, existence de marchés intérieurs et circulation des variants, le trafic aérien donne des signes de reprise dans les régions du globe où la pandémie recule. L’Europe n’en bénéficie pas encore.

À quand la reprise ? Un an après avoir touché le fond en raison du Covid-19, des signes tangibles de rebond se font sentir sur certains segments de marché du transport aérien et dans certaines zones du globe, laissant augurer d’une reprise plus forte cet été à la faveur du déploiement des vaccins. Mais le trafic aérien international reste profondément affecté par les restrictions aux frontières, sans perspective de retour à ses niveaux pré-pandémiques avant 2023.

Selon le site Flightradar24, la moyenne du nombre de vols commerciaux sur sept jours glissants dans le monde était de 77 724 le 18 avril dernier, contre 27 969 à la même date il y a un an – point bas de la crise – et 113 411 en 2019. Cette moyenne a plus que doublé depuis un an, ce qui représente désormais 68 % du trafic pré-pandémie. C’est aussi le niveau le plus élevé depuis le début de la crise. Après un premier rebond au cours de l’été 2020, le trafic avait reflué à l’automne sous l’effet de la deuxième vague du Covid-19, qui avait provoqué de nouvelles fermetures de frontières et de nouvelles restrictions aux voyages internationaux. Seuls les vols domestiques avaient pu être préservés.

Cet article compte 1 180 mots.