Vega retourne en vol avec une mission « charter »

Le petit lanceur européen Vega, cloué au sol après son échec du 11 juillet 2019, est retourné en vol dans la nuit du 2 au 3 septembre, à 01 h 51 TU (03 h 51 heure d'Europe continentale).

Mise à jour du 1er septembre à 22h30 : Lancement reporté en raison de conditions météorologiques défavorables sur la station de poursuite de Jeju (Corée du Sud).

Mise à jour du 3 septembre à 7h30 : Lancement réussi (vidéo ci-dessous).

Initialement prévu pour le 24 mars, le lancement de cette mission Vega VV16 a été reporté sine die en raison de la fermeture du Centre spatial guyanais le 15 mars pour faire face à la pandémie de coronavirus. Après le déconfinement en mai, la campagne a été reprise avec des contraintes sanitaires draconiennes. La mission VV16 a été reprogrammée au 19 juin. Le vol a ensuite été reporté à plusieurs reprises jusqu’à la fin juin en raison de contraintes météorologiques. La nécessité de recharger les batteries du lanceur, puis celles des satellites a ensuite imposé une désencapsulation de la charge utile et un nouveau report jusqu’à la nuit du 1er au 2 septembre.

Le passage du typhon Maysak sur la Corée du Sud a imposé un report de 24 h du lancement, la station de poursuite de Jeju, indispensable à la mission, ayant dû être mise hors service pour des raisons de sécurité.

Ce lancement revêt une importance toute particulière car d’une part il s’agit d’un retour en vol et d’autre part ce sera la première mission mutualisée pour l’emport de multiples micro et nanosatellites grâce à l’adaptateur modulaire SSMS (Small Spacecraft Mission Service), développé par Avio.

La mission SSMS-PoC (Proof of Concept) a emporté 53 charges utiles (65 en comptant les sous-satellites), d’une masse totale de 877 kg, vers des orbites héliosynchrones à 515 et 530 km d’altitude. La séparation des charges s’est effectuée en deux séries. La première entre 40 et 52 minutes après le décollage, avec les satellites principaux, la seconde entre 102 et 105 minutes, avec les cubesats.

Détail de la charge utile de la mission Vega VV16



Développé par Maxar Technologies sur la base de sa plateforme SSL-100, le petit satellite technologique Athena (138 kg) sera exploité par PointView Tech, une filiale de Facebook. Il testera la bande E (60 à 90 GHz, entre les bandes V et W) pour expérimenter des liaisons montantes à 30 Gbit/s et descendantes à 10 Gbit/s.

Esail est un microsatellite de 112,3 kg développé par LuxSpace avec le soutien du programme Artes 21 (Advanced Research in Telecommunications Systems) de l’ESA. Il emporte une charge utile AIS (Automatic Identification System) pour le suivi du trafic maritime et sera exploité par exactEarth.

D’une masse de 65 kg, le minisatellite d’observation optique multispectrale Nemo HD (Nanosatellite for Earth Monitoring and Observation) a été développé par l’Institut des études aérospatiales de l’université de Toronto (Utias) pour le compte de Space SI, le Centre d’excellence slovène pour les sciences et technologies spatiales. Il pourra fournir des images et des vidéos à 2,8 m de résolution et 10 km de fauchée.

Deuxième satellite de l’université polytechnique de Madrid (UPM), UPMSat 2 est un satellite technologique et éducatif de 44,9 kg.

Le microsatellite ÑuSat 6 (43,5 kg), baptisé Hypatia, de l’opérateur argentin Satellogic, doit compléter sa constellation d’observation optique Aleph 1 capable de fournir de l’imagerie à résolution métrique.

GHGSat C1, alias Claire, est un satellite de 15,4 kg développé par l’Utias. Il doit rejoindre sur orbite GHGSat D (Greenhouse Gas Satellite) pour le suivi des gaz à effet de serre dans l’atmosphère pour le compte de GHGSat au Canada.

Vingt-six nanosatellites embarquaient dans un déployeur QuadPack pour Spaceflight Services : quatorze cubesats 3U SuperDove (Flock 4v) vont rejoinde la constellation d’observation optique de Planet, et douze cubesats 0,25U ont été déployés pour le compte de l’opérateur américain Swarm Technologies. Ils seront les premiers satellites opérationnels à la constellation SpaceBee pour l’Internet des objets (IoT). Celle-ci doit compter à terme 150 satellites plus trente de réserve au sol.

Huit cubesats 3U Lemur 2, porteurs d’une double charge utile combinant radio-occultation du signal GPS pour sonder l’atmosphère à des fins météorologiques et suivi du trafic maritime et aérien grâce aux balises AIS et ADS-B, ont été déployés pour Spire Global.

3Cat-5A et 5B, deux cubesat 6U de l’université polytechnique de Catalogne, doivent tester une charge utile micro-ondes en complément du programme Copernicus, ainsi que des liaisons intersatellites. Tyvak fournit les plateformes.

Napa 1 est un cubesat 6U développé par le néerlandais Isis Space pour la Royal Thai Air Force (RTAF).

Il a été déployé avec un autre cubesat 6U, TARS, développé par ÅAC Clyde Space et troisième satellite de la constellation d’Internet de objets (IoT) de Kepler Communications.

Deux cubesats 6U développés par Tyvak Nano-Satellite Systems étaient aussi du voyage. Tyvak 0171 emporte une expérience de condensation en microgravité pour l’Université Purdue. OSM-1 est le premier satellite intégré à Monaco, par Orbital Solutions Monaco (OSM). Doté d’une charge utile de radio-occultation des signaux GPS et Galileo fournie par GeoOptics, il doit rejoindre la constellation Cicero (Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation) pour la collecte de mesures sur le climat.

Enfin, six cubesats ont été intégrés dans des déployeurs à la base de la structure SSMS par SAB Launch Services, à Brno, en Tchéquie.

Picasso (Picosatellite for Atmospheric and Space Science Observations) et Simba (Sun-Earth Imbalance) sont des cubesat 3U belges conçus pour l’étude de la haute atmosphère, initialement dans le cadre du programme international QB50, mais qui n’ont pu être prêts à temps pour celui-ci. Picasso a été développé par l’Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique, avec le soutien du VTT, le centre de recherche polytechnique de Finlande, et du fabricant de cubesats écossais Clyde Space. Simba est le fruit des travaux de l’Institut royal de météorologie de Belgique, avec l’université de Louvain, sur la base d’une plateforme fournie par Isis Space.

Dido 3 est un cubesat 3U dédié aux recherches en microgravité pour le compte de la société israélo-suisse SpacePharma.

Trisat est un cubesat 3U développé par les étudiants de l’université de Maribor, en Slovénie.

AmicalSat, premier satellite développé par le Centre spatial universitaire de Grenoble, est un cubesat 2U dédié à l’observation des aurores boréales et australes en partenariat avec l’institut Skobeltsine de physique nucléaire de l’université d’État Lomonossov à Moscou. Il devait être lancé en juillet 2019 sur Soyouz, mais n’avait pu être enregistré à temps auprès des autorités russes. La plateforme a été réalisée par le polonais SatRevolution.

TTÜ100 est un cubesat 1U de l’université polytechnique de Tallinn, en Estonie.

Le SSMS a aussi mis sur orbite le système de déploiement autonome ION (In Orbit Now) de la firme italienne D-Orbit. D’une masse de 150 kg et doté de son propre système propulsif, celui-ci pourra emporter jusqu’à 48U de cubesats (1U, 2U, 3U, 6U ou 12U) pour les déployer sur des orbites précises en manœuvrant sur une durée qui pourra approcher un mois. Lors de cette mission, il doit déployer douze cubesats 3U d’observation optique SuperDove (Flock 4v) pour Planet.

