Airbus durcit le ton avec Pratt & Whitney

Le géant européen de l’aéronautique Airbus veut « faire valoir [ses] droits » alors que le motoriste américain Pratt & Whitney ne parvient pas à livrer en temps et en heure ses moteurs et est revenu sur ses engagements en 2026.

Après avoir pâti des retards de livraisons des moteurs de Pratt & Whitney pour livrer ses avions l’an dernier, Airbus est donc contraint de repousser son objectif de montée en cadence de l’A320neo : il vise d’atteindre 75 par mois fin 2027 seulement – contre 60 actuellement – alors qu’il espérait y parvenir dès le début de l’an prochain.

« Pratt & Whitney s’est retiré des commandes que nous avions passées et qu’ils avaient acceptées pour les volumes de 2026 », a déclaré Guillaume Faury lors de la présentation des résultats 2025 d’Airbus. « Nous avons un contrat, évidemment, avec nos amis de Pratt & Whitney et nous constatons qu’ils ne respectent pas leurs obligations contractuelles. »

Cet article compte 830 mots.