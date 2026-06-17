Airbus passe la vitesse supérieure sur l’A320neo

Le géant européen Airbus a inauguré une deuxième ligne d’assemblage final (FAL) de ses monocouloirs A320neo à Toulouse. La famille vedette de sa gamme repose ainsi sur dix sites de production dans le monde, opérationnels en 2026.

« Donner vie à cette nouvelle ligne d’assemblage de la famille A320[neo] ici, à Toulouse, est une fierté pour nous tous et une réussite remarquable pour nos équipes travaillant sur les avions commerciaux », s’est félicité Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus, lors de l’inauguration du site, le 15 juin.

« Ce site apporte la flexibilité et la capacité nécessaires pour répondre à la forte demande du marché, en particulier pour l’A321neo, et pour soutenir notre trajectoire de montée en cadence vers une production de 75 appareils de la famille A320 par mois », a-t-il ajouté.

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