Aubert & Duval enfin sécurisé

Aubert & Duval est sorti d’affaire. Le fournisseur stratégique de l’industrie aéronautique et de défense est passé sous le contrôle d’Airbus, Safran et Tikehau.

Airbus, Safran et Tikehau Capital ont finalisé l’acquisition d’Aubert & Duval, fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour l’aéronautique et la défense, mais aussi le nucléaire et le médical. Les trois partenaires avaient annoncé début 2022 leur intention d’acquérir la société auprès du groupe minier Eramet via une holding détenue à parts égales.

Cet article compte 400 mots.