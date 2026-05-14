Premier succès du Sarmat depuis 2022

Le succès du dernier vol du missile intercontinental russe Sarmat met fin à une série noire de trois à cinq échecs depuis quatre ans.

Un missile RS-28 Sarmat (SS-X-30 Satan 2 pour l’Otan) a été tiré le 12 mai de la base de Iasny, près de Dombarovsky, dans l’oblast d’Orenbourg, à proximité de la frontière kazakhe. Son chargement d’ogives aurait atteint sa cible dans le polygone d’essais de Koura, au Kamtchatka. Ce tir mettrait fin à la campagne d’essais du plus gros missile de l’arsenal russe selon le Kremlin.

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