Toujours pas de nouveau modèle en vue chez Boeing

Pénalisée par les limitations du 737 MAX et l’attente de ruptures technologiques, la gamme d’avions de ligne de Boeing, toute incomplète qu’elle soit, ne vas pas évoluer dans un avenir proche.

Pas de nouvel avion dans l’immédiat pour Boeing. Le géant américain ne prévoit pas de lancer de nouveau programme tant que les conditions de marché, les technologies et lui-même ne sont pas prêts, a indiqué son directeur financier, Jesus Malave, lors de la Bank of America Global Industrials Conference mi-mars.

Cet article compte 410 mots.