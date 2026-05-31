Boeing veut rouvrir son accès au marché chinois

Kelly Ortberg s’est dit très satisfait de la commande par la Chine de 200 appareils à l’occasion de la visite de Donald Trump à Pékin, une première étape qui marque le retour du géant américain dans le pays, dont il a été largement tenu à l’écart ces dernières années.

« Le voyage en Chine a été un franc succès », s’est-il félicité. « Mon objectif principal était de rouvrir ce marché pour nos monocouloirs. Comme vous le savez, nous n’avions pas enregistré de commande depuis près de dix ans. Et nous y sommes parvenus, ce qui est une réussite majeure, vraiment majeure », a-t-il assuré lors de la 42e Strategic Decisions Conference organisée à New York du 27 au 29 mai, par Bernstein, coentreprise de Société Générale et AllianceBernstein.

Des attentes pour plus d’appareils

La visite de Donald Trump en Chine était précédée de fortes attentes alors que les négociations entre l’avionneur et les autorités chinoises portaient initialement sur 500 avions, avait rapporté Bloomberg l’été dernier.

Le président américain a lui-même évoqué « une promesse pouvant aller jusqu’à 750 » appareils après une commande initiale de 200 avions.

Mais pour Kelly Ortberg, celle-ci marque la fin du purgatoire de Boeing en Chine, où il était boudé ces dernières en raison des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Le constructeur américain n’a reçu qu’une cinquantaine de commandes depuis 2019 alors que jusque-là, les compagnies chinoises représentaient le quart de ses livraisons.

« Je pense que les gens se concentrent un peu trop sur le volume initial », a estimé Kelly Ortberg. « Il s’agit avant tout de rouvrir le marché. La Chine a besoin de plus de 500 appareils par an pour soutenir sa croissance du PIB. Il y a donc une formidable opportunité pour nous, et l’engagement initial de 200 avions se transformera en commande ferme plus tard dans l’année », a-t-il déclaré.

Les commandes seront annoncées compagnie par compagnie

« Je n’ai jamais eu l’intention d’aller en Chine et d’en revenir avec un paquet de 500 commandes en poche », a-t-il insisté. « Cela dit, 200 avions, cela représente déjà un nombre très important. C’est un excellent départ. »

« Et je suis très confiant qu’en maintenant ce marché ouvert, il ne s’agit que d’une première tranche et d’autres suivront », a-t-il dit en décrivant la façon dont les choses se passent en Chine.

« Le processus fonctionne comme suit : une fois que le gouvernement chinois décide d’un lot de monocouloirs, il les alloue aux compagnies aériennes chinoises. Ensuite, nous travaillons avec chaque compagnie pour finaliser les commandes fermes. Vous nous verrez donc enregistrer ces commandes au cas par cas, compagnie par compagnie », a-t-il déclaré.

Les principales compagnies chinoises clientes de Boeing sont Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines.

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