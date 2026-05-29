Explosion d’un New Glenn en essai au sol

La spectaculaire explosion, durant un essai au sol, du quatrième lanceur New Glenn de Blue Origin va avoir des conséquences sur de nombreux programmes, d’Artemis à la constellation Amazon Leo en passant par le lanceur Vulcan Centaur.

Après « So you’re telling me there’s a chance », perdu lors du premier vol en janvier 2025, et « Never tell me the odds », qui a déjà effectué deux missions le 13 novembre et le 19 avril, Blue Origin a livré le troisième premier étage réutilisable de son lanceur lourd New Glenn le 4 mai.

Baptisé « No, it’s necessary », il aurait dû effectuer son premier vol le 4 juin, pour mettre sur orbite une grappe de 48 satellites Amazon Leo. Malheureusement, le 29 mai à 01 h 00 TU, l’étage de 57,5 m de haut pour 7 m de diamètre, rempli de méthane et d’oxygène liquides, a explosé lors d’un essai à feu statique sur le complexe de lancement LC-36 de la base de Cape Canaveral.

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