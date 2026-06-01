Vers la certification des derniers 737 MAX

Neuf ans après l’entrée en service du 737 MAX, en mai 2017 , la gamme de monocouloirs remotorisés de Boeing va enfin disposer de sa version courte 737 MAX7 et de sa version longue 737 MAX10, qui doivent être certifiées cet été.

La certification des 737 MAX7 et 737 MAX10 est en passe d’être validée par la FAA (Federal Aviation Administration). « Nous approchons clairement de la phase finale », a déclaré Kelly Ortberg, le patron de Boeing. « La lumière au bout du tunnel est bien là et nous allons finaliser ces certifications », a-t-il ajouté à l’occasion de la 42e Strategic Decisions Conference organisée à New York du 27 au 29 mai, par Bernstein, coentreprise de Société Générale et AllianceBernstein.

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