Entrée en scène de la plus puissante des Ariane

La première Ariane 6 équipée d’accélérateurs latéraux basés sur le moteur P160C a décollé du centre spatial guyanais, à Kourou, le 17 juin, emportant la plus lourde charge utile de son histoire. Une nouvelle montée en cadence est à l’étude.

Lorsqu’Arianespace a signé un contrat en avril 2022 avec Amazon pour 18 lancements de sa constellation Kuiper – devenue depuis Amazon LEO – celui-ci portait sur deux variantes différentes du lanceur Ariane 6. Les deux premiers lancements seraient effectués avec une Ariane 64 « classique », équipée de quatre accélérateurs latéraux ESR (Equipped Solid Rocket) basés sur le moteur P120C qui sert également de premier étage au lanceur Vega C d’Avio.

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