La Nasa remet le cap sur la Lune sans la Gateway

Menacée, sauvée, la Gateway est annulée de nouveau. Cette fois-ci, la Nasa a rendu sa nouvelle copie du programme Artemis et la station cislunaire développée avec l’Europe, le Japon, le Canada et les Émirats arabes unis n’y figure plus. Son désossage a même démarré.

Le 24 mars, l’administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, avait convié ses partenaires internationaux à une présentation de la dernière réorganisation en date de la stratégie de l’agence spatiale, notamment en vue du retour d’astronautes à la surface de la Lune dans le cadre du programme Artemis.

Dès les remarques liminaires, la messe était dite : la station Gateway, où se concentrait l’essentiel de la contribution européenne, canadienne et émirienne est suspendue.

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