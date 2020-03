Le besoin d’informer

UN MESSAGE À TOUS NOS LECTEURS

Dans les circonstances particulières que nous affrontons, nous avons choisi de laisser en téléchargement libre le numéro 98 d’Aerospatium. Il nous semble important que tous les acteurs du secteur puissent avoir accès aux dernières informations concernant la crise sans précédent que traverse toute la filière.

Dans les prochaines semaines, nous publierons des articles sur le site à un rythme régulier, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible. La publication, pour nos abonnés, du numéro 99 sera décalée d’une semaine, le 9 avril.

L’atterrissage risque d’être difficile pour tout le monde : pour les compagnies, très affectées, les constructeurs, les fournisseurs, mais aussi les petits médias comme le nôtre, dont l’activité dépend aussi des ressources des grands et moins grands acteurs.

Si vous souhaitez nous soutenir, nous aider, ou juste vous informer, vous pouvez souscrire à notre nouvelle offre qui donne accès à toutes les archives du magazine depuis janvier 2016 en illimité, sur le site et en PDF : 98 numéros, plus de 2200 articles, tableaux et illustrations, écrits, compilés et relus par les meilleurs journalistes du secteur. Il suffit de cliquer ici ou de nous envoyer un mail, à contact@aerospatium.info.

Si vous êtes déjà abonné, écrivez-nous directement afin que nous puissions vous aider gracieusement.

En attendant, prenez soin de vous,

La rédaction d’Aerospatium