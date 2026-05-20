Le ministère italien de la Défense a décidé de passer un marché de 1,4 Md€ à Airbus Defence & Space pour l’achat de six avions ravitailleurs A330 MRTT avec le soutien logistique associé. Selon des documents de procédure européens publiés via la plateforme EU TED (Tenders Electronic Daily), la signature aurait eu lieu le 26 avril.

L’Aeronautica Militare rejoint ainsi les sept autres armées de l’air de l’EATC (European Air Transport Command) qui avaient déjà fait ce même choix. Cette acquisition met fin à des années de tergiversations pour renouveler sa flotte d’avions ravitailleurs. Le projet d’acquérir des KC‑46A Pegasus de Boeing a été suspendu en 2024 en raison des nombreuses difficultés rencontrées par l’US Air Force sur ses propres appareils.

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