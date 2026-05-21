Premier vol d’un drone à capacité de surveillance AEW

Le 19 mai, Saab et General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) ont effectué le vol inaugural du tout premier drone de surveillance AEW (Airborne Early Warning) jamais développé, moins d’un an après l’annonce de leur partenariat en juin dernier. Un MQ-9B du droniste américain, équipé du radar LoyalEye de l’industriel suédois, a décollé du site d’essais Desert Horizon de GA‑ASI, à El Mirage, au sud de la Californie. Une démonstration des pleines capacités de ce système, qui permettra de déporter les capacités AEW sans mettre en danger les équipages, est prévue dans le courant de l’année.

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