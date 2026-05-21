Premier acte. Donald Trump est allé à Pékin rencontrer Xi Jinping dans l’espoir de trouver une issue « honorable » au bourbier iranien. Il en est revenu bredouille, mais son homologue chinois lui a rappelé que la réunification avec Taïwan figurait en haut de son agenda.

Deuxième acte. À son retour, le président américain s’est exprimé sur FoxNews au sujet de la suspension d’un marché militaire de 14 Md$ avec l’île nationaliste, « une petite île isolée », laissant planer un doute sur la pérennité de la protection des États-Unis face à la Chine populaire, « un très grand pays, très puissant, à 95 km, alors que nous sommes à 15 300 km* ».

Troisième acte. Face à ce « problème assez difficile », Donald Trump a justifié ses réticences en fustigeant l’incompétence de ses prédécesseurs à la Maison Blanche qui auraient laissé Taïwan « voler l’industrie [américaine] des puces ». L’assertion est discutable, mais le président américain ne supporte pas que la première place mondiale sur le marché des microprocesseurs lui échappe. Or, pour Taïwan, cette industrie stratégique constitue un « bouclier de silicium » grâce auquel elle s’assurait jusqu’ici la protection des Occidentaux et tenait Pékin à distance.

Pour les dirigeants de Taipei, le plus gros contrat militaire jamais signé par l’île, principalement pour des systèmes de défense Patriot PAC-3 et Nasams, est une question existentielle, au même titre que cette industrie dont Washington voudrait qu’elle se départisse à son avantage. Comme avec l’Europe, Donald Trump joue donc une dangereuse partie de poker menteur. Xi Jinping, lui, joue patiemment une partie de go. Mais qu’ils se méfient tous les deux, car Vladimir Poutine, joueur d’échec, vient d’être malmené jusque dans sa capitale, loin de l’échiquier ukrainien, par ceux qu’il imaginait naguère n’être que des pions.

* Le président américain étant adverse au système métrique, il a mentionné des distances de 59 et 9 500 miles. On notera cependant que Taipei n’est qu’à 12 660 km de Washington, 6 000 km d’Hawaï ou de l’Alaska et 9 500 km de la côte ouest des États-Unis. Par ailleurs, le détroit de Formose est large de 126 km, soit 78 miles.