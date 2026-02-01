Le sultanat d’Oman va bientôt avoir non pas un mais deux satellites géostationnaires avec la commande à Astranis passée par MB Group, un puissant groupe privé local.

Le premier contrat pour l’achat d’un satellite géostationnaire a été signé le 26 janvier par Astranis avec le conglomérat omanais MB Group. Cet « accord stratégique » suit d’à peine deux mois la commande à Airbus Defence & Space d’un satellite reconfigurable OneSat par l’opérateur national omanais Space Communication Technologies (SCT).

