Le Starship v2 réussit un sans-faute pour son ultime vol

Le dernier vol du Starship v2 a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 octobre et s’est déroulé sans la moindre anomalie visible. Mais cette version, qui n’a pas tenu ses promesses, ne revolera plus. Place au Starship v3, dont SpaceX nous promet qu’il atteindra l’orbite et accomplira des ravitaillements en vol l’an prochain… tout ce que le Starship v2 était censé pouvoir faire en 2025.

Pour SpaceX et Elon Musk, la date était importante. Le 13 octobre marquait le premier anniversaire de la mission IFT-5 (Integrated Flight Test) au cours de laquelle avait été tentée – et réussie – la première capture d’un étage Super Heavy par la tour Mechazilla à Boca Chica. Après une série de trois échecs en vol, un au sol et un dernier vol, en août, globalement réussi mais émaillé de nombreux incidents démontrant que le système n’était pas encore mature, le milliardaire avait besoin d’un succès irréprochable.

