Leonardo vend des M-346 au Canada

Premier succès américain pour le M-346 Master de Leonardo : le jet d’entraînement italien a été retenu par une prestigieuse école – privée – de formation de pilotes de l’Otan et de ses alliés.

En attendant que le gouvernement canadien prenne une décision sur le remplacement de ses F/A-18 Hornet par des F-35A de Lockheed Martin ou par des JAS-39 Gripen E/F de Saab, le secteur privé, lui, ne se gène pas pour acheter des jets européens. Ainsi, l’école ITPS Canada (International Test Pilots School) a-t-elle passé commande à Leonardo le 26 mai pour six avions d’entraînement M346T Master Block 20.

Cet article compte 510 mots.