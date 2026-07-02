Safran renforce sa MRO au Mexique

Safran Aircraft Engines a inauguré un nouveau site de maintenance de 50 000 m2 à Querétaro, au Mexique, dans lequel il a investi 140 M$. Deux ateliers de MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) prendront en charge les moteurs CFM56 et Leap, avec une capacité de 350 visites de moteurs par an d’ici 2030. Un banc d’essais de moteur – avec lui aussi une capacité de 350 campagnes par an – et une usine de réparation complètent le site. À plein régime, le nouvel atelier emploiera plus de 450 personnes. Un centre implanté sur le site assurera la formation de plus de 300 inspecteurs et techniciens chaque année en partenariat avec des établissements d’enseignement locaux.

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