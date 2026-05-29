PTS : 836 M$ de contrats pour des liaisons durcies

Par Stefan Barensky -
PTS-P
Deux charges utiles prototypes PTS-P intégrées en vue d'une démonstration en 2026. Crédit : Northrop Grumman.
Fin mai, l’US Space Force a attribué deux contrats d’un montant total de 836 M$ à Viasat, Intelsat (désormais intégré à SES) et Northrop Grumman dans le cadre du programme PTS de télécommunications spatiales militaires durcies contre les nouvelles générations de menaces.

orthrop Grumman vient de recevoir un contrat de 398 M$ de l’US Space Force pour développer le prototype d’un nouveau modèle de satellite de télécommunications tactiques en bandes X et Ka. Cet Enhanced PTS-P (Protected Tactical Satcom-Prototype) devrait être lancé en 2030.

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