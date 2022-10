Safran face au double défi de l’énergie

Les inaugurations de sites dédiés aux nouvelles technologies s’enchaînent chez Safran avec la décarbonation en ligne de mire, mais la crise de l’énergie pourrait affecter les projets d’expansion du groupe.

En l’espace de trois semaines, le groupe Safran a inauguré trois nouveaux centres dédiés à la R&T et intégrant les nouvelles technologies de l’usine du futur, deux en banlieue parisienne et un proche de Bordeaux. À des degrés divers, ces trois centres doivent jouer un rôle dans les efforts de transition énergétique et de décarbonation du secteur aérien, mais la volonté de développement de Safran se heurte aussi à la menace que représente l’explosion du prix de l’énergie, conséquence indirecte de l’invasion russe en Ukraine.

La date de ces inaugurations doit plus aux agendas politiques qu’aux réalités opérationnelles, certains de ces sites sont déjà en opération depuis plusieurs mois, mais les ministres et élus locaux concernés ont mis du temps à coordonner leurs disponibilités pour couper ensemble les rubans.

