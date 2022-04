Sentinel 1C passe de Soyouz à Vega C

Pour le compte de la Commission européenne, l’ESA vient de signer un contrat avec Arianespace pour le lancement du satellite radar Sentinel 1C sur Vega C en 2023. Les deux précédents satellites du même modèle avaient été lancés sur Soyouz ST, désormais indisponible.

Sentinel 1C était l’une des charges utiles que l’ESA avait prévu de lancer sur Soyouz ST à partir de Kourou, avant un possible arrêt de la coopération avec la Russie au-delà de 2023. L’invasion russe en Ukraine en a décidé autrement. Le retrait des équipes russes de Guyane dès la fin février, en réponse aux sanctions contre Moscou, a cloué au sol de nombreuses charges utiles et forcé une grande remise à plat du manifeste d’Arianespace pour trouver des créneaux sur les lanceurs qui restent sous contrôle européen : Vega C et Ariane 6.

