Contrefeux

En quatre ans, depuis que la Russie a lancé ouvertement son invasion du pays, l’Ukraine a développé une impressionnante industrie de guerre, parfois à partir de rien, pour produire les moyens de se défendre. Les compétences ukrainiennes en matière de drones et de lutte anti-drones sont désormais mondialement reconnues, au point d’ouvrir à cette nouvelle industrie des marchés à l’export, comme par exemple au Moyen-Orient.

Pour les alliés de l’Ukraine, qui ont distillé leur aide au pays en faisant attention d’une part à ne pas dégarnir leurs propres défenses et d’autre part à ne pas franchir la frontière ténue qui les aurait fait basculer dans la co-belligérance contre Moscou. De leur point de vue, cette montée en puissance est une chance mais aussi une menace.

D’un côté, l’opportunité de nouer des accords de partenariat avec ces nouvelles entreprises permettrait d’accéder à de nouveaux marchés et de bénéficier d’un inestimable retour d’expérience. De l’autre, dans la perspective d’un « après » la guerre en cours, les nouvelles productions ukrainiennes représenteraient une concurrence pour des industriels établis.

Car la montée en puissance n’est pas un vain mot. Fire Point, par exemple, produit des missiles de croisière et développe des missiles balistiques tactiques et des anti-missiles pour compenser les limitations de l’approvisionnement européen et américain. Paris et Washington ne s’y sont pas trompés et viennent coup sur coup d’autoriser la fabrication sous licence en Ukraine de plusieurs de leurs produits phare : missiles de croisière Scalp et intercepteurs Aster de MBDA pour la France, intercepteurs Patriot de Raytheon pour les États-Unis.

Le mouvement renforcera sans doute les capacités militaires de Kiev, mais il évitera aussi que son industrie prenne une trop grande indépendance, et devienne une redoutable concurrente une fois la paix revenue.