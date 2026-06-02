Vast fait le plein d’astronautes européens

Par Stefan Barensky -
Vast Haven
Vue d'artiste de la station Haven 1 rejointe par une capsule Crew Dragon. Crédit : Vast.
La start-up californienne Vast a signé deux accords, avec le Cnes et l’agence spatiale britannique UKSA pour faire voler trois astronautes, deux Français et un Britannique, sur ses missions vers la Station spatiale internationale (ISS) et vers sa propre station commerciale Haven 1.

Thomas Pesquet va retourner dans l’espace, mais cette fois-ci sur une mission privée, en juillet 2027. Il sera suivi avant la fin de l’année par un autre astronaute français, Arnaud Prost, membre de la réserve du Corps des astronautes de l’ESA, qui vient d’achever son entraînement de base. L’annonce de ces deux missions a été faite par le président Emmanuel Macron le 1er juin, à l’occasion du sommet Choose France à Versailles.

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