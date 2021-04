La certification de l’A400M au ravitaillement en vol des hélicoptères est en bonne voie. Elle pourrait être prononcée dans le courant de l’année, après une ultime campagne d’essais de nuit. La dernière campagne réalisée a franchi une étape majeure avec une série d’essais en vol – de jour et de nuit – effectuée avec deux H225M de l’Armée de l’Air et de l’Espace et le soutien de la DGA (Délégation générale de l’armement).

