Succès du premier lanceur japonais H-3/30

Le H-3 japonais a réussi son retour en vol après l’échec de décembre dernier. Pour la première fois, il a volé dans sa configuration la plus légère, dépourvue d’accélérateurs latéraux, plus particulièrement conçue pour l’emport de satellites institutionnels.

La Jaxa a fait voler la dernière version de son lanceur H-3, développé par Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Cette configuration H-3/30, dépourvue d’accélérateurs latéraux à propergol solide, est dotée de trois moteurs cryotechniques LE-9 (de 1 471 kN de poussée chacun) sur son étage principal. Pour ce vol inaugural, à destination d’une orbite héliosynchrone, la charge utile était composée d’une maquette instrumentée VEP-5 (Vehicle Evaluation Payload), de 1,5 t, accompagnée de cinq passagers auxiliaires.

Cet article compte 990 mots.