SpaceX empoche 6,5 Md$ de contrats pour le Golden Dome

Le Golden Dome de Donald Trump est une bonne affaire pour SpaceX. La firme d’Elon Musk vient d’empocher deux contrats de plusieurs milliards de dollars pour fournir deux nouvelles constellations afin de déployer les capteurs du système de défense et d’assurer l’interconnexion entre ses moyens.

Les 26 et 29 mai, SpaceX a reçu du Pentagone deux contrats totalisant 6,45 Md$ pour fournir des éléments essentiels de l’architecture nationale de défense spatiale et antimissile décidée par l’administration Trump sous le nom de Golden Dome. Le montant et le volume de ceux-ci fait de la société d’Elon Musk, proche de Donald Trump, un partenaire industriel central du programme, à quelques jours de son entrée en Bourse, qui pourrait voir sa valorisation approcher les 2 000 Md$.

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