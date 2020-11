L’aéroport de Berlin ouvre enfin, en pleine pandémie

Avec neuf ans de retard , l’aéroport Willy-Brandt (code : BER) a ouvert, mais avec seulement une poignée de vols et de passagers en raison de la Covid-19. La série noire continue…

Journée de fête à l’aéroport Willy-Brandt-Brandenburg ce samedi 31 octobre 2020. Presque deux décennies après que celui-ci a été décidé, le gratin berlinois s’est réuni autour d’une présentatrice connue pour inaugurer en grandes pompes la plateforme. Malgré le ciel gris, les deux appareils de easyJet et Lufthansa ont été copieusement arrosés par les jets d’eau des pompiers sur le tarmac. Les masques anti-Covid des passagers et des politiques donnaient une petite touche surréaliste à la cérémonie.

Mais personne n’était vraiment dupe de l’absurdité de la situation. Neuf ans de retard et près de 6 Md€ d’euros de dépassement, le tout pour ouvrir en pleine pandémie, pendant un reconfinement des populations et avec seulement deux vols quotidiens : le nouvel aéroport de Berlin Willy-Brandt est celui de tous les superlatifs, surtout les plus catastrophiques.

Initialement, cette infrastructure devait être inaugurée le 3 juin 2011, pour une mise en service en novembre, repoussée au 3 juin 2012. Puis… plus rien, ou presque, à part une avalanche de défauts, de rallonges financières et de démissions des directeurs qui se sont succédés, anéantis par l’ampleur de la tâche.

