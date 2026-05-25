Le Starship v3 n’est pas encore prêt pour l’orbite

Le vol inaugural de la nouvelle version du Starship de SpaceX, dans la nuit du 22 au 23 mai, s’est bien mieux déroulé que celui de la version précédente, en janvier 2025 . Néanmoins, plusieurs objectifs majeurs n’ont pas été atteints, ce qui devrait reporter la tentative d’atteindre l’orbite au delà du prochain vol. Article mis à jour le 28 mai.

Il y a dix-huit mois, Elon Musk nous promettait que la version v2 de sa navette Starship était celle qui atteindrait l’orbite basse avec une capacité d’emport de 100 t. En août dernier, après quatre échecs, une explosion au sol et un succès suborbital, le patron de SpaceX avait avoué que cette capacité – théorique – n’était que de 35 t. Cependant, il promettait qu’après un ultime vol du Starship v2 viendrait le Starship v3, dès la fin de l’année, et que, grâce à lui, une capacité d’emport de 100 t sur orbite basse serait enfin atteinte.

Après l’éclatement impromptu, au sol, du premier exemplaire de son étage Super Heavy v3, numéro de série B18, le 21 novembre, et une succession de reports depuis le début de l’année, le premier Starship v3, numéro de série S39, a finalement décollé au sommet du Super Heavy B19 le 22 mai à 22 h 30 TU. Le mégalanceur de 124 m de haut s’est élevé de la nouvelle plateforme de lancement OLP2, à Boca Chica, au sud du Texas, pour un vol suborbital à destination de l’océan Indien.

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