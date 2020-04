Airbus sur la mission franco-indienne Trishna

Airbus Defence & Space va fournir l’instrument de la mission franco-indienne Trishna. Cela lui permettra de se renforcer dans l’imagerie thermique en préparation de futurs programmes européens.

Approuvé par le conseil d’administration du Cnes le 12 mars, le contrat attribuant à Airbus Defence & Space la réalisation de l’imageur en infrarouge thermique de la mission franco-indienne Trishna (Thermal infraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment) a été officiellement annoncé le 20 avril. D’une résolution inégalée dans ce domaine, il complètera la charge utile de la mission, qui compte déjà un imageur indien, travaillant dans le spectre visible ainsi que le proche et le moyen infrarouge. La plateforme sera fournie et lancée par l’agence spatiale indienne Isro.

