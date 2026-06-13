Le développement du missile ASN4G est lancé

Par Stefan Barensky -
DGA ASN4G
Le démonstrateur Themis a servi à tester des solutions pour l'ASN4G. Crédit : DGA.
La France poursuit le maintien à niveau de la composante aéroportée de sa dissuasion, avec la mise en développement de l’ASN4G, missile de croisière hypersonique à capacité nucléaire.

L‘annonce est tombée le 11 juin mais le marché avait été passé le 2 : la DGA (Direction générale de l’armement) a notifié au missilier MBDA l’accord cadre de réalisation et le marché de développement du missile hypersonique à capacité nucléaire ASN4G (Air-Sol nucléaire de quatrième génération).

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