Les avions de combat ne seront pas les seuls à bénéficier de l’appui de drones collaboratifs pour mener leurs missions. Les hélicoptères d’attaque aussi. Le ministère britannique de la Défense a sélectionné quatre candidats pour son projet Nyx.

Quatre équipes industrielles, menées par Anduril Industries UK, BAE Systems Operations, Tekever et Thales UK vont développer des concepts de drones de combat pour accompagner les hélicoptères d’attaque AH-64E Apache de la British Army. La sélection a été annoncée le 15 mai, par le ministère britannique de la Défense (MoD) dans le cadre du « Projet Nyx ».

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